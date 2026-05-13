Bukan Hanya Indonesia, OJK Ungkap Banyak Emiten di Negara Asia Pasifik Keluar dari MSCI

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi menyatakan perubahan komposisi indeks MSCI Inc. dalam review Mei 2026 bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga dialami berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.

Friderica mengatakan perubahan tersebut merupakan bagian dari mekanisme review berkala MSCI yang didasarkan pada sejumlah parameter objektif seperti kapitalisasi pasar, free float, likuiditas, hingga dinamika harga saham.

"Fenomena ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di hampir seluruh pasar Asia Pasifik pada review kali ini," ujar Friderica dalam resminya, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, pada MSCI Global Standard Index, Jepang mengalami 14 emiten keluar dari indeks, Taiwan tujuh emiten, Malaysia enam emiten, Korea Selatan tiga emiten, sementara Tiongkok meski menambah 22 emiten baru juga mencatatkan 24 emiten keluar dari indeks.

Menurut dia, kondisi tersebut mencerminkan adanya penyesuaian alokasi portofolio global serta dinamika pasar yang terjadi secara luas di kawasan, bukan semata-mata hanya berlaku di Indonesia.

Meski demikian, OJK memandang perubahan komposisi indeks MSCI menjadi pengingat penting untuk terus memperkuat kualitas dan kedalaman pasar modal domestik.

Friderica menyebut OJK bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mendorong penguatan integritas pasar, peningkatan free float dan likuiditas saham, perluasan basis investor, serta penguatan tata kelola emiten agar daya saing pasar modal Indonesia semakin kuat dan berkelanjutan.