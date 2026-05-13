Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Bukan Hanya Indonesia, OJK Ungkap Banyak Emiten di Negara Asia Pasifik Keluar dari MSCI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 13 Mei 2026 |16:02 WIB
Bukan Hanya Indonesia, OJK Ungkap Banyak Emiten di Negara Asia Pasifik Keluar dari MSCI
Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderica Widyasari Dewi menyatakan perubahan komposisi indeks MSCI Inc. dalam review Mei 2026 bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga dialami berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.

Friderica mengatakan perubahan tersebut merupakan bagian dari mekanisme review berkala MSCI yang didasarkan pada sejumlah parameter objektif seperti kapitalisasi pasar, free float, likuiditas, hingga dinamika harga saham.

"Fenomena ini juga tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi terjadi di hampir seluruh pasar Asia Pasifik pada review kali ini," ujar Friderica dalam resminya, Rabu (13/5/2026).

Ia menjelaskan, pada MSCI Global Standard Index, Jepang mengalami 14 emiten keluar dari indeks, Taiwan tujuh emiten, Malaysia enam emiten, Korea Selatan tiga emiten, sementara Tiongkok meski menambah 22 emiten baru juga mencatatkan 24 emiten keluar dari indeks.

Menurut dia, kondisi tersebut mencerminkan adanya penyesuaian alokasi portofolio global serta dinamika pasar yang terjadi secara luas di kawasan, bukan semata-mata hanya berlaku di Indonesia. 

Meski demikian, OJK memandang perubahan komposisi indeks MSCI menjadi pengingat penting untuk terus memperkuat kualitas dan kedalaman pasar modal domestik.

Friderica menyebut OJK bersama seluruh pemangku kepentingan akan terus mendorong penguatan integritas pasar, peningkatan free float dan likuiditas saham, perluasan basis investor, serta penguatan tata kelola emiten agar daya saing pasar modal Indonesia semakin kuat dan berkelanjutan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/13/278/3218246/ojk-Ger9_large.png
OJK Sebut Reformasi Pasar Modal Jadi Penyebab Saham Keluar dari MSCI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/278/3217825/danantara-k7mB_large.jpg
Danantara Masuk Pasar Modal Lewat Manajer Investasi, Bidik Perusahaan Swasta dan BUMN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/278/3217817/ipo_bei-J8al_large.jpg
Danantara Dorong Operator Proyek WtE, PT Denera Melantai di Bursa Efek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/278/3217456/saham_goto-UJwx_large.jpg
6 Fakta Danantara Beli Saham GOTO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/278/3217343/saham_top_losers-KlIu_large.jpg
Daftar Saham Paling Anjlok Pekan Ini, Ada INCO hingga SDMU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/09/278/3217342/saham_top_gainers-duyl_large.jpg
Deretan Saham Paling Menguat Pekan Ini, Ada yang Meroket 58,24 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement