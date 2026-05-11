Danantara Masuk Pasar Modal Lewat Manajer Investasi, Bidik Perusahaan Swasta dan BUMN

JAKARTA - Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir mengakui saat ini telah mulai melakukan investasi atau membeli saham beberapa emiten melalui manajer-manajer investasi yang dipilih.

Pandu mengatakan, Danantara tidak hanya membeli saham-saham perusahaan BUMN namun juga perusahaan swasta yang memiliki fundamental dan prospek bagus kedepannya. Namun ia tidak spesifik menyebut manajer investasi yang dipilih untuk mengelola dana yang disuntik Danantara.

"Kita sudah mulai bergerak membeli saham lewat fund manager. Jadi kita tidak langsung, kita crowding ini dengan banyak fund manager lah. mungkin beberapa juga ada disini," ujarnya di Bursa Efek Indonesia, Senin (11/5/2026).

Pandu mengatakan, pemilihan manajer investasi untuk mengelola dana di pasar saham ini tujuannya untuk berbagi risiko. Namun jika saham-saham pilihan tersebut mengalami keuntungan, maka Danantara juga akan bagi hasil dengan manajer investasi tersebut.

"Kita minta mereka (manajer investasi) perform, nanti kita bagi hasil sama kalian. Jadi mereka juga ikut dengan kehati-hatian itu. Tapi sudah kita danain, kita kasih terus uangnya," kata Pandu.

"Kita support juga yang non- BUMN. Jadi tidak hanya BUMN saja yang kita investasikan, tapi non BUMN kita investasi," tambahnya.

Pada kesempatan itu, Pandu juga berpesan kepada para investor relation setiap perusahaan untuk membangun cerita atau narasi pertumbuhan perusahaannya masing-masing. Hal ini dianggap penting agar manajer investasi punya gambaran prospek bisnis sebuah perusahaan kedepannya dan masuk membeli saham.

"How do you communicate to market juga ini jadi penting. Bagaimana anda cerita ke pasar, baik dalam negeri dan luar negeri, tentang pertumbuhan perusahaan anda. Ini adalah tantangan kita bersama," kata Pandu.