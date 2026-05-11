Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bos Danantara Ungkap 4 Raksasa Teknologi Dunia Akan Beli Energi dari Indonesia

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 11 Mei 2026 |19:25 WIB
Bos Danantara Ungkap 4 Raksasa Teknologi Dunia Akan Beli Energi dari Indonesia
Danantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Patria Sjahrir menyatakan perkembangan teknologi seperti artificial intelligence (AI) ikut mendongkrak permintaan energi. Beberapa perusahaan raksasa teknologi dunia dikabarkan tengah melirik Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi.

Namun demikian, Pandu mengakui bahwa perkembangan AI yang saat ini tengah terjadi belum dapat diterjemahkan dengan baik oleh Indonesia. Padahal perkembangan teknologi tersebut praktis akan mendongkrak permintaan energi.

"Padahal untuk berkembangnya AI, seharusnya bisnis energi yang mengikuti itu," kata Pandu di Bursa Efek Indonesia, Senin (11/5/2026).

Menurutnya Indonesia menjadi negara yang cukup potensial untuk memenuhi permintaan energi tersebut di tengah perkembangan teknologi. Mengingat saat masih menjadi produsen batu bara yang cukup besar, serta kelebihan pasokan listrik yang signifikan.

"Jadi cerita soal AI yang menyangkut energi, belum bisa diterjemahkan dengan baik di Indonesia. Kemarin saya ketemu dengan 4 perusahaan terbesar di Dunia untuk teknologi, semuanya mau Indonesia mencari energi," tambahnya.

Pandu mengatakan, perkembangan AI bahkan telah bergerak menuju Artificial General Intelligence (AGI) yang membutuhkan kapasitas komputasi dan konsumsi listrik lebih besar. Menurut dia, sejumlah perusahaan teknologi besar dunia kini aktif mencari sumber energi baru, termasuk ke Indonesia.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/320/3216489/danantara_indonesia-Q4o8_large.jpg
Beli Saham Ojol demi Turunkan Potongan Jadi 8 Persen, Ini Penjelasan Danantara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/278/3216634/goto-3KIu_large.jpg
Rosan Akui Danantara Beli Saham GOTO, Ini Penjelasan Manajemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/278/3216349/ojol-LOfU_large.jpg
Danantara Beli Saham Ojol demi Turunkan Potongan Jadi 8 Persen, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/320/3216175/ojek_online-nuXy_large.jpg
3 Fakta Danantara Ambil Saham Aplikator Ojol, Potongan Driver Turun Jadi 8% 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3213965/listrik-bynm_large.jpg
Gandeng Singapura, Danantara Jajaki Kerja Sama Perdagangan Listrik Lintas Batas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/12/320/3212021/danantara_indonesia-1BeZ_large.jpg
Danantara Lirik Teknologi Mobil China, Bakal Diboyong ke RI?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement