Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Danantara Lirik Teknologi Mobil China, Bakal Diboyong ke RI?

Tangguh Yudha , Jurnalis-Minggu, 12 April 2026 |19:05 WIB
Danantara Lirik Teknologi Mobil China, Bakal Diboyong ke RI?
Danantara Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai melirik pengembangan teknologi mobil otonom dari China. Hal ini tercermin dari kunjungan CEO Danantara, Rosan Roeslani, ke fasilitas milik EVE Energy di Jingmen.

Rosan menjelaskan bahwa peninjauan tersebut bertujuan untuk melihat langsung perkembangan kendaraan berbasis sensor dan kecerdasan buatan (AI) yang mampu bernavigasi tanpa pengemudi atau autonomous vehicle.

"Peninjauan fasilitas EVE Energy di Jingmen, Tiongkok ini untuk melihat perkembangan kendaraan berbasis sensor dan kecerdasan buatan yang mampu melakukan navigasi secara otomatis tanpa pengemudi, yaitu teknologi kendaraan autonomous," tulis Rosan dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Minggu (12/4/2026).

Ia menambahkan, integrasi perangkat lunak, sensor, dan sistem kendali yang dikembangkan di fasilitas tersebut dinilai mampu menghadirkan sistem mobilitas yang lebih aman dan efisien.

Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan bahwa teknologi serupa saat ini juga mulai diuji secara terbatas di Indonesia.
Beberapa lokasi yang menjadi titik uji coba antara lain BSD City dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Uji coba ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem transportasi masa depan yang lebih cerdas dan terintegrasi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement