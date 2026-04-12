Danantara Lirik Teknologi Mobil China, Bakal Diboyong ke RI?

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mulai melirik pengembangan teknologi mobil otonom dari China. Hal ini tercermin dari kunjungan CEO Danantara, Rosan Roeslani, ke fasilitas milik EVE Energy di Jingmen.

Rosan menjelaskan bahwa peninjauan tersebut bertujuan untuk melihat langsung perkembangan kendaraan berbasis sensor dan kecerdasan buatan (AI) yang mampu bernavigasi tanpa pengemudi atau autonomous vehicle.

"Peninjauan fasilitas EVE Energy di Jingmen, Tiongkok ini untuk melihat perkembangan kendaraan berbasis sensor dan kecerdasan buatan yang mampu melakukan navigasi secara otomatis tanpa pengemudi, yaitu teknologi kendaraan autonomous," tulis Rosan dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Minggu (12/4/2026).

Ia menambahkan, integrasi perangkat lunak, sensor, dan sistem kendali yang dikembangkan di fasilitas tersebut dinilai mampu menghadirkan sistem mobilitas yang lebih aman dan efisien.

Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan bahwa teknologi serupa saat ini juga mulai diuji secara terbatas di Indonesia.

Beberapa lokasi yang menjadi titik uji coba antara lain BSD City dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Uji coba ini merupakan bagian dari upaya membangun ekosistem transportasi masa depan yang lebih cerdas dan terintegrasi.