BRI Alihkan Saham BRI-MI dan PNM-IM ke Danantara, Dukung Konsolidasi Investasi Nasional

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) melakukan langkah strategis melalui pengalihan kepemilikan atas entitas anak usaha dan cucu usaha di bidang manajemen investasi, yaitu PT BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) dan PT PNM Investment Management (PNM-IM), kepada PT Danantara Asset Management (DAM). Langkah ini merupakan bagian dari strategi konsolidasi yang dijalankan Danantara di sektor pengelolaan investasi nasional.

Hal tersebut tercantum dalam Keterbukaan Informasi yang diterbitkan Perseroan pada 2 April 2026, transaksi dilakukan melalui penandatanganan Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) pada 1 April 2026.

Corporate Secretary BRI Dhanny mengungkapkan pengalihan kepemilikan BRI-MI dan PNM-IM merupakan bagian dari upaya konsolidasi dalam ekosistem Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Inisiatif ini dibuat untuk mendukung terbentuknya perusahaan pengelolaan aset yang lebih terintegrasi, adaptif, dan berdaya saing, serta mampu menghasilkan nilai ekonomi dan sosial sejalan dengan agenda jangka panjang Indonesia,” ujarnya.

Dalam transaksi tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan PT Danantara Asset Management (DAM) telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Bersyarat (PJBB) dalam rangka rencana pembelian sebanyak 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu) saham BRI MI yang dimiliki Perseroan, sehingga mengakibatkan pengambilalihan atas BRI MI.

Nilai transaksi pengalihan saham BRI MI ini sebesar Rp975 miliar untuk saham sebanyak 19,5 juta saham. Jumlah saham tersebut setara dengan 65 persen dari seluruh modal ditempatkan dan disetor BRI-MI.