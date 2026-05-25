Perkuat Emas Nasional, Pegadaian dan ANTAM Jalin Sinergi Perdagangan Logam Mulia

JAKARTA - Sebagai bentuk upaya memperkuat ekosistem emas nasional serta memperkokoh sinergi antar Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pegadaian dan ANTAM resmi menandatangani Perjanjian Jual Beli Produk Logam Mulia. Langkah strategis ini difokuskan pada optimalisasi penyediaan dan perluasan jaringan perdagangan produk logam mulia di Indonesia.

Prosesi perjanjian kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan langsung oleh Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Selfie Dewiyanti bersama Direktur Komersial PT ANTAM (Persero) Tbk Handi Sutanto dan disaksikan oleh manajemen kedua belah pihak, yang berlangsung pada hari Senin (25/5).

Kerja sama ini tercipta berkat komitmen bersama untuk memperkuat rantai pasok (supply chain) produk logam mulia yang aman dan terintegrasi di pasar domestik. Menyatukan keunggulan ANTAM sebagai produsen logam mulia terkemuka dan Pegadaian sebagai pemimpin pasar ekosistem emas, kolaborasi ini diharapkan dapat semakin mengembangkan bisnis emas yang dijalankan oleh kedua perusahaan.

Melalui integrasi ini, Pegadaian menargetkan layanan perdagangan emas yang dijalankan perusahaan dapat tumbuh lebih inklusif. Produk yang dihadirkan kini akan jauh lebih kompetitif, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

“Sinergi bersama ANTAM merupakan milestone penting bagi Pegadaian dalam membangun ekosistem emas yang tangguh di Indonesia. Dengan rantai pasok yang lebih kuat, kami percaya dapat menghadirkan akses produk logam mulia yang lebih optimal dan kompetitif, sekaligus mendukung ketahanan inklusi keuangan berbasis emas," ujar Selfie Dewiyanti.

Sementara itu, Direktur Komersial PT ANTAM (Persero) Tbk Handi Sutanto menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari sinergi strategis dalam mendukung pengembangan ekosistem emas nasional yang semakin terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.

“ANTAM menyambut baik kolaborasi bersama Pegadaian sebagai bagian dari upaya bersama memperkuat ekosistem emas nasional. Sebagai satu-satunya produsen emas di Indonesia yang terakreditasi London Bullion Market Association (LBMA), ANTAM berkomitmen menghadirkan produk Emas Kebanggaan Indonesia yang terpercaya dan berstandar internasional,” ujarnya.