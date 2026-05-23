bank bjb Raih Penghargaan Berkat Penguatan Digital Branding

BANDUNG - Transformasi digital saat ini menjadi penggerak utama perubahan industri keuangan. Di tengah percepatan adopsi teknologi, perbankan dituntut menghadirkan layanan yang tidak hanya cepat dan inovatif, tetapi juga aman, relevan, dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai bank pembangunan daerah terbesar di Indonesia, bank bjb terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan layanan keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan. bank bjb terus berupaya menghadirkan inovasi layanan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat pengalaman layanan digital yang aman dan mudah diakses. Upaya tersebut kembali mendapatkan apresiasi melalui ajang 15th Infobank–Isentia Digital Brand Appreciation 2026.

Penghargaan diberikan dalam rangkaian kegiatan INDONESIA DIGITAL FORUM 2026 bertajuk “Reaching The Unbanked Amidst Cyber Threats and Cost of Living Crises” dan diterima oleh CEO Regional 2 bank bjb Hindun Herdiyani di Jakarta, Jumat (22/5/2026).

Adapun penghargaan yang berhasil diraih bank bjb antara lain The 2nd Best Conventional Bank 2026 – KBMI 3 kategori Corporate Brand untuk kelompok bank dengan modal inti di atas Rp14 triliun hingga Rp70 triliun dan aset di atas Rp200 triliun. Selain itu, produk unggulan bjb Tandamata juga memperoleh apresiasi sebagai The 2nd Best Savings Conventional Bank 2026 pada kategori Product Brand.

bank bjb juga meraih penghargaan The 3rd Best Wealth Management Conventional Bank 2026 melalui layanan bjb Prioritas yang terus berkembang dalam memberikan solusi layanan finansial bagi nasabah prioritas. Tidak hanya itu, layanan KPR bank bjb turut memperoleh penghargaan The 3rd Best KPR Conventional Bank 2026 pada kategori Product Brand-KPR.