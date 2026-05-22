Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru Masih Kecil, Rp5.500 Triliun Mengalir ke Luar Negeri

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 22 Mei 2026 |06:02 WIB
Prabowo Ungkap Alasan Gaji Guru Masih Kecil, Rp5.500 Triliun Mengalir ke Luar Negeri
Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan salah satu penyebab rendahnya gaji sejumlah pekerja. (Foto: Okezone.com/Setpres)
A
A
A

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan salah satu penyebab rendahnya gaji sejumlah pekerja, termasuk guru, aparatur sipil negara (ASN), hingga aparat penegak hukum, adalah terbatasnya kemampuan fiskal negara.

Ia menyebut, dalam 22 tahun terakhir sekitar USD343 miliar atau setara Rp5.500 triliun kekayaan Indonesia diduga mengalir ke luar negeri, sehingga mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan aparatur dan pekerja.

Indonesia selama bertahun-tahun secara konsisten mencatat surplus perdagangan karena nilai ekspor nasional selalu lebih besar dibanding impor. Kondisi tersebut, menurutnya, seharusnya membuat Indonesia tidak mengalami tekanan ekonomi yang signifikan.

Namun demikian, Presiden menilai manfaat ekonomi dari surplus perdagangan tersebut belum sepenuhnya dinikmati di dalam negeri akibat aliran kekayaan nasional ke luar negeri melalui berbagai mekanisme perdagangan dan investasi.

“Namun apa yang terjadi? Yang terjadi adalah keuntungan kita selama 22 tahun sebesar USD436 miliar, sementara yang keluar adalah USD343 miliar. Ini angka-angka dari PBB. Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah USD436 miliar dikurangi USD343 miliar,” kata Prabowo.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/337/3219987//prabowo-jKtZ_large.jpg
Arahan Presiden Prabowo di DPR Wujudkan Ekonomi Patriotik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/337/3219965//polri-hblp_large.jpg
Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Propam Polri Sulap Lahan Tidur Jadi Produktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219922//menko_airlangga-Za1F_large.jpg
DHE Berlaku Juni 2026, Prabowo Pastikan Ekspor Tetap Jalan dan Ekonomi Terjaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/337/3219915//dpr-uEBl_large.jpg
Respons Pujian Prabowo, PDIP: Jadi Mitra Strategis Kami Tidak Nyinyir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219863//prabowo-ZxHM_large.jpg
Membaca Pidato Ekonomi Makro Presiden di DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/320/3219853//menkeu_purbaya-lVco_large.jpg
Lapor Prabowo, Purbaya Sebut 10 Perusahaan CPO Diduga Manipulasi Harga Ekspor
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement