HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Alasan Anggaran MBG Dipangkas Jadi Rp268 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |05:10 WIB
Ini Alasan Anggaran MBG Dipangkas Jadi Rp268 Triliun
Pagu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun ini disesuaikan menjadi Rp268 triliun untuk sementara waktu. (Foto: Okezone.com/Kementerian UMKM)
JAKARTA - Pagu anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun ini disesuaikan menjadi Rp268 triliun untuk sementara waktu. Angka tersebut turun dari target alokasi awal yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp335 triliun.

Hingga akhir April 2026, realisasi serapan anggaran MBG dilaporkan mencapai Rp75 triliun atau setara dengan 22,4 persen dari total kebutuhan anggaran.

“Penghematan-penghematan tertentu dilakukan sesuai ketentuan presiden sehingga dana BGN (Badan Gizi Nasional) bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut,” jelas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya menambahkan bahwa nominal penyesuaian tersebut masih berpotensi berubah secara dinamis ke depan seiring proses kalkulasi yang terus berjalan.

“Rp268 triliun untuk sementara. Angkanya itu dulu. Tapi ada potensi perbaikan lebih lanjut, masih dihitung,” paparnya merujuk pada transkrip evaluasi anggaran.

