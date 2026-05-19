Intip Kisah BJ Habibie yang Bikin Rupiah Kuat dari Rp17.000 Jadi Rp6.500 per Dolar AS

JAKARTA - Intip kisah Presiden ke-3 Indonesia BJ Habibie yang membuat nilai tukar Rupiah kembali menguat dari level Rp17.000 menjadi Rp6.500 per dolar AS.

Nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pernah mencapai titik terendahnya pada 1998. Kala itu krisis moneter terjadi yang membuat nilai tukar Rupiah anjlok dari Rp2.500 menjadi di kisaran Rp16.000 hingga Rp17.000-an per dolar AS.

Namun, pada 2026 kini Rupiah kembali melemah ke level terendah sepanjang sejarah mencapai Rp17.600 per dolar AS.

Meski Rupiah melemah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan fondasi ekonomi saat ini berbeda dengan krisis 1998.

"Kita enggak akan sejelek kayak tahun '98 lagi, enggak akan jelek malah. Dengan fondasi ekonomi yang kuat enggak terlalu sulit sebetulnya," kata Purbaya di kompleks Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Kisah Habibie Bikin Rupiah Menguat

Pelemahan nilai tukar Rupiah saat ini mengingatkan kembali saat krisis moneter 1998. Rupiah memang sempat anjlok ke level Rp17.000, namun berkat tangan dingin BJ Habibie berhasil membuat Rupiah kembali kuat ke level Rp6.500 per dolar AS dalam waktu relatif singkat.

Habibie mengibaratkan pelemahan Rupiah pada krisis moneter 1998 dengan kondisi pesawat yang terbang dalam keadaan stall (kehilangan daya angkat) dan berpotensi jatuh.

Habibie saat itu mengatakan bahwa pemerintah tengah berupaya keluar dari krisis tersebut. Dirinya juga optimistis Indonesia mampu bangkit dan menjadi lebih baik dari sebelumnya.