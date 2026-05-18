HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Panggil Airlangga, Purbaya hingga Gubernur BI ke Istana, Bahas Rupiah Anjlok?

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |16:44 WIB
Gubernur BI di Istana (Foto: Okezone)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hingga Gubernur Bank Indonesia ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (18/5/2026). Bahas melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar?

Diketahui, nilai tukar rupiah masih terus melemah dan pada Senin (18/5) pagi, yang menembus kurs Rp17.630 dolar AS. Nilai tukar rupiah hari ini bergerak melemah 33 poin atau 0,19 persen terhadap mata uang AS. Akibatnya kurs rupiah melorot dari level Rp17.597 per dolar AS menjadi Rp17.630 dolar AS.

Dari pantauan Okezone.com, sejumlah menteri yang tiba secara berurutan diantaranya Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, CEO Danantara Rosan Perkara Roeslani, dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Kemudian, tak lama setelah itu tampak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, dan Gubernur BI Perry Warjiyo yang memasuki kompleks Istana Kepresidenan.

"Wah, belum tahu, saya diundang saja nih. Nanti saja habis meeting baru kita ngomong ya," kata Purbaya ketika ditanya awak media.

 

