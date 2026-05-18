Rupiah Makin Anjlok! Melemah ke Rp17.661 per Dolar AS

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) makin melemah. Pada perdagangan hari ini, Senin (18/5/2026), Rupiah melemah 64 poin atau 0,36 persen ke level Rp17.661 per dolar AS, demikian dikutip data Bloomberg.

Sebelumnya, nilai tukar Rupiah diproyeksikan masih berada dalam tekanan pada perdagangan pekan ini seiring penguatan indeks dolar AS, kenaikan harga minyak mentah dunia, serta meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.

Pengamat ekonomi, mata uang dan komoditas Ibrahim Assu’aibi mengatakan Rupiah berpotensi melemah hingga ke level Rp17.800 sampai Rp17.850 per dolar AS apabila sentimen eksternal terus memburuk.

Dia menyebut penguatan indeks dolar AS menjadi salah satu faktor utama yang menekan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Diperkirakan indeks dolar masih bergerak menguat pada pekan depan dengan rentang support di level 97,300 dan resistance di 101,100.

"Rupiah kemungkinan besar dalam perdagangan minggu depan (minggu ini) masih akan terus mengalami pelemahan. Bisa saja di level Rp17.800-an bahkan Rp17.850 per dolar AS," ujar Ibrahim dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).