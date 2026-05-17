Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rupiah Diprediksi Makin Melemah ke Rp17.850 per Dolar AS Pekan Depan

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 17 Mei 2026 |18:20 WIB
Rupiah Diprediksi Makin Melemah ke Rp17.850 per Dolar AS Pekan Depan
Rupiah Diprediksi Makin Melemah ke Rp17.850 per Dolar AS Pekan Depan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diprediksi melemah ke level Rp17.850 pada perdagangan pekan depan. Penyebab Rupiah makin melemah disebabkan meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah hingga kenaikan harga minyak dunia.

Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assu'aibi mengatakan, Rupiah berpotensi melemah hingga ke level Rp17.800 sampai Rp17.850 per dolar AS apabila sentimen eksternal terus memburuk.

Dia menyebut, penguatan indeks dolar AS menjadi salah satu faktor utama yang menekan mata uang negara berkembang, termasuk Rupiah. Diperkirakan indeks dolar masih bergerak menguat pada pekan depan dengan rentang support di level 97,300 dan resistance di 101,100.

"Rupiah kemungkinan besar dalam perdagangan minggu depan masih akan terus mengalami pelemahan. Bisa saja di level Rp17.800-an bahkan Rp17.850 per dolar AS," ujar Ibrahim dalam keterangannya, Minggu (17/5/2026).

Selain itu, kenaikan harga minyak mentah dunia juga diperkirakan memperbesar tekanan terhadap Rupiah karena meningkatkan kebutuhan impor energi dan permintaan dolar AS di pasar domestik. Untuk minyak mentah jenis WTI, Ibrahim memperkirakan harga masih berpotensi naik dengan level support di USD91,6 per barel dan resistance di USD110,6 per barel.

"Artinya indeks dolar dan harga minyak ini masih akan menguat di minggu depan. Ini tentu memberi tekanan tambahan terhadap mata uang Rupiah," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/320/3218975/rupiah-BoNa_large.jpg
Pengusaha Mulai Naikkan Harga Barang Imbas Rupiah Anjlok ke Rp17.600 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/17/320/3218951/dolar_as-3ClY_large.jpg
Rakyat di Desa Bisa Jadi Korban Imbas Rupiah Melemah meski Tak Pakai Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/320/3218686/rupiah_hari_ini-5fG6_large.jpg
Rupiah Melemah, DPR Minta Pemerintah dan BI Jaga Kepercayaan Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/320/3218438/rupiah_hari_ini-wmVW_large.jpg
Rupiah Tertekan di Pasar NDF, Gejolak Selat Hormuz Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3217990/purbaya-sHJ9_large.jpg
Rupiah Melemah ke Rp17.529 per Dolar AS, Purbaya Bisa Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/320/3217976/rupiah_hari_ini-tPTs_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.529 per Dolar AS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement