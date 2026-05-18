Rupiah Anjlok Rp17.600 per Dolar AS, Bos BI: Kembali Menguat pada Juli-Agustus

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |17:30 WIB
JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menyatakan keyakinannya bahwa nilai tukar Rupiah akan segera keluar dari tekanan dan kembali bergerak menguat terhadap Dolar Amerika Serikat (AS), terutama saat memasuki periode Juli dan Agustus 2026.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan optimistis ini di tengah hantaman sentimen eksternal dan internal yang meluas di pasar keuangan domestik.

"Juli dan Agustus rupiah akan menguat," ungkap Gubernur BI Perry Warjiyo saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Berdasarkan data Refinitiv pada perdagangan hari ini, mata uang Garuda sempat melemah sekitar 1,15 persen hingga menembus level Rp17.660 per Dolar AS. 

Perry menjelaskan bahwa depresiasi ini dipicu oleh tingginya eskalasi ketidakpastian global, mulai dari berkecamuknya konflik bersenjata di Timur Tengah, lonjakan harga minyak mentah dunia, hingga sikap Bank Sentral AS (The Fed) yang mempertahankan suku bunga tinggi (Fed Fund Rate).

Dari sisi domestik, pelemahan makin diperberat oleh siklus tahunan di mana permintaan valuta asing (valas) melonjak tajam akibat musim pembagian dividen korporasi, jadwal pembayaran utang luar negeri, hingga pemenuhan kebutuhan dana untuk musim haji.

"Tiap tahun tertekan pada Mei dan Juni karena demand tinggi," tegas Perry.

 

Prabowo Panggil Airlangga, Purbaya hingga Gubernur BI ke Istana, Bahas Rupiah Anjlok?
Rupiah Ditutup Melemah ke Rp17.667 per Dolar AS
Rupiah Melemah, Purbaya: Kondisi RI Jauh Berbeda dengan Krisis 1998
Rupiah Tembus Rp17.600 per Dolar AS, Anggota DPR Desak Gubernur BI Mundur
Rupiah Makin Anjlok! Melemah ke Rp17.661 per Dolar AS
Kisah BJ Habibie Bikin Rupiah Kuat dari Rp17.000 Jadi Rp6.500 per Dolar AS
