Anggaran MBG Dipangkas Jadi Rp268 Triliun, Purbaya: Presiden Perbaiki Manajemennya

JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan langkah penghematan terukur terhadap alokasi anggaran program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan efisiensi tersebut diambil sebagai bagian dari strategi penataan ulang manajemen belanja program agar lebih tepat sasaran.

Purbaya memaparkan pagu anggaran MBG untuk tahun ini disesuaikan menjadi Rp268 triliun untuk sementara waktu. Angka tersebut turun dari target alokasi awal yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp335 triliun.

Hingga akhir April 2026, realisasi serapan anggaran MBG dilaporkan mencapai Rp75 triliun atau setara dengan 22,4 persen dari total kebutuhan anggaran.

“Penghematan-penghematan tertentu sesuai ketentuan presiden sehingga dana BGN (Badan Gizi Nasional) bisa dipakai lebih efisien. Nanti ada penghematan lebih lanjut,” jelas Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (19/5/2026).

Purbaya menambahkan bahwa nominal penyesuaian tersebut masih berpotensi bergerak dinamis ke depan seiring proses kalkulasi yang terus berjalan.