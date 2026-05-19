Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sejarah Baru, Prabowo untuk Pertama Kali Sampaikan KEM-PPKF di DPR

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |21:43 WIB
Sejarah Baru, Prabowo untuk Pertama Kali Sampaikan KEM-PPKF di DPR
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro di DPR. (Foto: Okezone.com/DPR)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI esok hari. Langkah ini disebut mencetak sejarah baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, pidato pengantar rancangan fiskal tersebut akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tidak ada aturan hukum atau undang-undang yang dilanggar dari keputusan ini. Menurutnya, langkah tersebut diambil karena dokumen KEM-PPKF kali ini memuat arah kebijakan strategis serta program-program unggulan langsung dari kepala negara.

“Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dalam KEM PPKF,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (19/5/2026).

Saat dicecar mengenai latar belakang atau alasan khusus di balik pergeseran ini, Purbaya merespons santai dengan nada kelakar.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219471//kepala_ksp-nSIy_large.jpg
Usai Pidato KEM-PPKF di DPR, Prabowo Hadiri Forum Pengusaha Migas di BSD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219460//defisit_apbn-CKbi_large.jpg
Pendapatan Negara Naik 13%, Defisit APBN April 2026 Tercatat Rp164,4 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219458//apbn_kita-tz3Z_large.jpg
Inflow Asing Capai USD3 Miliar, Purbaya: Kalau Pegang Dolar Sekarang Jual Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219454//airlangga-PkGJ_large.jpg
Airlangga, Rosan, hingga Bahlil Tunggu Keputusan Presiden soal Badan Ekspor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/340/3219444//tni-f5gj_large.jpg
Program Gentengisasi Presiden, TNI Sulap Rumah Warga Tidak Layak Huni di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219438//dasco-klNw_large.jpg
Alasan Prabowo Sampaikan Langsung KEM-PPKF di Rapat Paripurna DPR
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement