Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Usai Pidato KEM-PPKF di DPR, Prabowo Hadiri Forum Pengusaha Migas di BSD

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |21:31 WIB
Usai Pidato KEM-PPKF di DPR, Prabowo Hadiri Forum Pengusaha Migas di BSD
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman Ungkap Rencana Kunjungan Presiden Prabowo ke Indonesia Petroleum Association Convention. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pameran pengusaha minyak Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) di ICE BSD City, Rabu (20/5/2026).

Informasi kedatangan Presiden Prabowo itu disampaikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman kepada awak media di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Rencananya, kunjungan tersebut dilakukan usai Prabowo menghadiri rapat paripurna DPR RI untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.

“Dan untuk kegiatan besok, Presiden akan menghadiri pameran para pengusaha minyak Indonesia Petroleum Association. Jadi banyak pengusaha minyak dari ASEAN yang akan hadir,” ungkap Dudung, Selasa (19/5/2026).

“Ini kan semacam peringatan atau agenda tahunan, dan nanti akan dihadiri oleh Bapak Presiden,” tambah Dudung.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa Presiden Prabowo akan hadir dalam Rapat Paripurna DPR yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei. Prasetyo juga mengatakan Presiden Prabowo ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa.

“Kebetulan tanggal 20 (Mei), Hari Kebangkitan Nasional, jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” tegas Prasetyo.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219454//airlangga-PkGJ_large.jpg
Airlangga, Rosan, hingga Bahlil Tunggu Keputusan Presiden soal Badan Ekspor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/340/3219444//tni-f5gj_large.jpg
Program Gentengisasi Presiden, TNI Sulap Rumah Warga Tidak Layak Huni di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219438//dasco-klNw_large.jpg
Alasan Prabowo Sampaikan Langsung KEM-PPKF di Rapat Paripurna DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/337/3219339//menhan_sjafrie_sjamsoeddin_di_dpr_ri-nrTK_large.jpg
Menhan Sebut Indonesia Bergabung ke BoP untuk Dorong Solusi Kemanusiaan Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/19/320/3219263//purbaya-Lfye_large.jpg
Prabowo soal Orang Desa Tak Pakai Dolar AS, Purbaya: Untuk Hibur Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/320/3219243//purbaya-nwWY_large.jpg
Prabowo Tanyakan Kondisi Dolar, Ini Jawaban Purbaya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement