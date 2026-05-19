Usai Pidato KEM-PPKF di DPR, Prabowo Hadiri Forum Pengusaha Migas di BSD

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pameran pengusaha minyak Indonesia Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) di ICE BSD City, Rabu (20/5/2026).

Informasi kedatangan Presiden Prabowo itu disampaikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman kepada awak media di Kantor KSP, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Rencananya, kunjungan tersebut dilakukan usai Prabowo menghadiri rapat paripurna DPR RI untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027.

“Dan untuk kegiatan besok, Presiden akan menghadiri pameran para pengusaha minyak Indonesia Petroleum Association. Jadi banyak pengusaha minyak dari ASEAN yang akan hadir,” ungkap Dudung, Selasa (19/5/2026).

“Ini kan semacam peringatan atau agenda tahunan, dan nanti akan dihadiri oleh Bapak Presiden,” tambah Dudung.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa Presiden Prabowo akan hadir dalam Rapat Paripurna DPR yang bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei. Prasetyo juga mengatakan Presiden Prabowo ingin memanfaatkan momentum tersebut untuk menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa.

“Kebetulan tanggal 20 (Mei), Hari Kebangkitan Nasional, jadi Presiden ingin memanfaatkan momentum untuk kita menyatukan pandangan dan kekuatan sebagai satu bangsa, terutama dalam menjalankan tugas menjaga perekonomian bangsa kita,” tegas Prasetyo.

(Feby Novalius)

