HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Tanyakan Kondisi Dolar, Ini Jawaban Purbaya

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |20:53 WIB
Prabowo Tanyakan Kondisi Dolar, Ini Jawaban Purbaya
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara saat ditanya Presiden Prabowo soal kondisi dolar. (Foto: Okezone.com/IMG)




JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara saat ditanya Presiden Prabowo soal kondisi dolar di sela kegiatan penyerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

“Oh itu dolar kan bagian bank sentral kan, kita ngomong pondasi ekonomi saja bagus itu saja,” kata Purbaya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Sebelumnya, Presiden Prabowo sempat melontarkan pertanyaan mengenai kondisi dolar kepada Menkeu Purbaya. Momen tersebut terjadi saat Prabowo bercengkerama dengan sejumlah pejabat usai foto bersama di depan 6 pesawat tempur Dassault Rafale, 1 pesawat Airbus A400M Atlas MRTT, 4 pesawat Dassault Falcon 8X, dan Radar GCI GM403.

Tampak para pejabat yang hadir di antaranya Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menko Polkam Djamari Chaniago, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

Kemudian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Hadir juga Ketua Komisi I DPR Utut Adianto, Wakil Ketua Komisi I DPR Budi Djiwandono, dan Wakil Ketua Komisi I Anton Sukartono.

Selesai bercengkerama dengan para pejabat yang hadir, Prabowo pun menanyakan kondisi nilai tukar dolar kepada Purbaya.
“Dolar gimana?” tanya Prabowo kepada Purbaya.

