HOME FINANCE HOT ISSUE

Lagi, Hoaks Video Deepfake Purbaya Cari 100 Orang Tercepat untuk Dapat Bantuan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |20:28 WIB
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menjadi sasaran gelombang penyebaran informasi palsu (hoaks) berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kemenkeu meminta masyarakat untuk tidak termakan modus penipuan berkedok pembagian bantuan sosial yang mencatut nama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang sedang mencari seratus orang tercepat untuk diberikan bantuan dengan cara memviralkan video dan menekan seluruh tombol pada video, merupakan video hoaks deepfake,” tulis PPID Kemenkeu dalam keterangannya, Senin (18/5/2026).

PPID Kemenkeu menegaskan bahwa rekaman video yang meminta netizen melakukan interaksi digital tertentu demi mendapatkan insentif finansial langsung dari Purbaya adalah murni rekayasa digital.

“Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya,” tambah PPID Kemenkeu.

Adapun masyarakat juga diminta untuk menyadari bahwa akun-akun tersebut menggunakan trik psikologis "pembagian cepat" guna memanipulasi algoritma media sosial (seperti menekan tombol like, share, comment), sekaligus berpotensi menjebak korban ke dalam aksi kejahatan siber (phishing) data pribadi.

