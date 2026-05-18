Rupiah Anjlok ke Rp17.667, Purbaya: Fondasi Ekonomi Bagus, Itu Sentimen Jangka Pendek

Pemerintah memastikan gejolak yang terjadi di pasar keuangan, termasuk merosotnya nilai tukar rupiah ke Rp17.667. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Pemerintah memastikan gejolak yang terjadi di pasar keuangan, termasuk merosotnya nilai tukar rupiah ke Rp17.667 dan tekanan pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), merupakan imbas sentimen pasar jangka pendek.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai indikator fundamental ekonomi Indonesia secara struktural masih berada dalam kondisi yang sehat. Atas dasar itu, pemerintah optimistis volatilitas pasar keuangan dapat segera diredam dan dikendalikan dengan baik.

“Nggak apa-apa, nanti kita perbaiki. Fondasi ekonominya kan bagus. Itu masalah sentimen yang agak pendek,” ujar Purbaya kepada awak media di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Senin (18/5/2026).

Purbaya menjelaskan bahwa prioritas utama kebijakan fiskal saat ini adalah membentengi stabilitas fundamental ekonomi dalam negeri. Langkah ini dinilai krusial agar aktivitas ekonomi nasional tidak terganggu oleh guncangan pasar global maupun arus modal asing yang keluar (capital outflow).

Sebagai bentuk aksi nyata, pemerintah mulai melancarkan strategi stabilisasi di pasar obligasi negara. Langkah intervensi ini diambil guna meningkatkan kembali kepercayaan para pelaku pasar, khususnya investor asing yang memiliki porsi kepemilikan pada surat utang pemerintah.