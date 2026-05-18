Pengadaan Alutsista Dianggarkan Besar Tahun Ini dan 2027, Purbaya: Jumlahnya Rahasia

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) akan sangat signifikan. Penguatan anggaran mencakup pertahanan udara, laut, hingga darat sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan wilayah Indonesia.

“Ada, tahun depan juga kita anggarkan cukup signifikan. Tapi kalau Anda tanya jumlahnya kan rahasia juga. Tapi akan kita perkuat terus darat, laut, dan udaranya. Saya kan bagian bayar saja, kita bayar,” kata Purbaya kepada awak media di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5/2026).

“Tahun depan ada, tahun depannya lagi ada, tahun depan sudah dianggarkan juga cukup besar,” tambahnya.

Purbaya pun setuju dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto ketika menyerahkan 6 pesawat tempur Dassault Rafale, 1 pesawat Airbus A400M Atlas MRTT, 4 pesawat Dassault Falcon 8X, serta radar GCI GM403 kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Lanud Halim.

Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan pertahanan nasional sebagai kunci menjaga stabilitas dan kedaulatan negara, terutama di tengah situasi geopolitik global yang penuh ketidakpastian.