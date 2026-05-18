Purbaya soal Pernyataan Prabowo soal Dolar: Untuk Menghibur Rakyat di Desa

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |19:33 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan maksud pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait masyarakat desa yang tidak menggunakan dolar AS. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan maksud pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait masyarakat desa yang tidak menggunakan dolar AS. Purbaya menyebut ucapan kepala negara merupakan pesan komunikatif untuk menenangkan masyarakat di daerah dan melihat kondisi riil di lapangan.

Purbaya menyayangkan sikap beberapa pihak yang dinilai terlalu membesar-besarkan narasi tersebut hingga menimbulkan perdebatan yang tidak perlu di ruang publik.

“Untuk menghibur rakyat aja waktu itu di sana. Saya sih lihat konteksnya di pedesaan waktu kemarin itu. Gak apa-apa ngomong begitu," ujar Purbaya saat ditanya awak media mengenai substansi pesan Presiden, Senin (18/5/2026).

Ketika wartawan menyanggah bahwa pelemahan nilai tukar tetap membawa dampak ke wilayah pedesaan, Purbaya merespons secara langsung.

"Kan yang besar-besarkan Anda, tulis disebarin ke mana-mana,” imbuhnya.

Soal Orang Desa Tak Pakai Dolar, Misbakhun: Upaya Menenangkan Rakyat
