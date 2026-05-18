Usai Bertemu Prabowo, Perry Warjiyo Optimistis Rupiah Segera Stabil

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 18 Mei 2026 |19:57 WIB
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis nilai tukar rupiah segera stabil.
A
A
A

JAKARTA - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo optimistis nilai tukar rupiah segera stabil. Penegasan itu diungkapkan Perry usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Yakin stabil,” tegas Perry kepada awak media ketika ditanya mengenai nilai rupiah yang merosot, Senin (18/5/2026).

Sebelumnya, Perry juga optimistis nilai tukar rupiah akan segera keluar dari tekanan dan kembali bergerak menguat terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Ia meyakini penguatan akan terjadi pada Juli dan Agustus 2026. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan optimisme ini muncul di tengah hantaman sentimen eksternal dan internal yang meluas di pasar keuangan domestik.

“Juli dan Agustus rupiah akan menguat,” ujar Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR.

Berdasarkan data Refinitiv, pada perdagangan hari ini mata uang Garuda sempat melemah sekitar 1,15 persen hingga menembus level Rp17.660 per dolar AS. Perry menjelaskan depresiasi ini dipicu oleh tingginya eskalasi ketidakpastian global, mulai dari berkecamuknya konflik bersenjata di Timur Tengah, lonjakan harga minyak mentah dunia, hingga sikap Bank Sentral AS (The Fed) yang mempertahankan suku bunga tinggi (Fed Funds Rate).

