HOME FINANCE PROPERTY

IKN Tetap Dibangun Meski Bukan Ibu Kota Negara

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |05:02 WIB
IKN Tetap Dibangun Meski Bukan Ibu Kota Negara.
JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa Jakarta tetap ibu kota negara. Lantas, bagaimana dengan nasib Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur?

Menurut Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik/Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw, pembangunan IKN terus berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Pembangunan infrastruktur dasar, kawasan pemerintahan, ekosistem bisnis, serta pelayanan publik menunjukkan progres yang positif dan konsisten.

“Kami mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga optimisme, stabilitas, dan kepercayaan publik terhadap pembangunan IKN sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia yang lebih maju, modern, dan berdaya saing,” ujarnya.

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pun menghormati seluruh proses konstitusional yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme demokrasi dan negara hukum di Indonesia.

“Putusan Mahkamah Konstitusi ini semakin memperjelas bahwa pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara berlaku efektif setelah ditetapkannya Keputusan Presiden sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan,” katanya.

