Global Liveability Index, Jakarta Masuk Daftar Kota Layak Huni Dunia?

JAKARTA - Economist Intelligence Unit (EIU) merilis Global Liveability Index. Ibu Kota Negara, Jakarta menempati peringkat ke-132 dari 173 sebagai kota layak huni di dunia. Posisi tersebut naik 10 peringkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-142.

Global Liveability Index menilai kelayakan hidup kota berdasarkan lima kategori utama, yaitu stabilitas, layanan kesehatan, budaya dan lingkungan, pendidikan, serta infrastruktur. Pada 2025, Jakarta memperoleh skor 62,9 dari 100, meningkat 2,5 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, menyebut peningkatan tersebut mencerminkan berbagai perbaikan layanan publik yang dilakukan secara bertahap di berbagai sektor.

“Peningkatan peringkat ini menunjukkan adanya perbaikan pada sejumlah aspek layanan kota, termasuk infrastruktur, transportasi publik, serta layanan dasar yang terus diperkuat,” ujar Morris Danny, Senin (18/5/2026).

Menurut dia, pembangunan kota tidak terlepas dari kontribusi masyarakat, termasuk melalui pembayaran pajak daerah yang menjadi salah satu sumber utama pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).