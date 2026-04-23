PLN Pulihkan Listrik Padam di Jakarta, Seluruh Personel Siaga

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |13:07 WIB
PT PLN (Persero) bergerak cepat memulihkan sistem kelistrikan dari gangguan yang terjadi di sebagian wilayah Jakarta. (Foto: Okezone.com/PLN)
JAKARTA - PT PLN (Persero) bergerak cepat memulihkan sistem kelistrikan dari gangguan yang terjadi di sebagian wilayah Jakarta sejak pukul 10.25 WIB. Secara bertahap, proses penormalan pasokan listrik dilakukan PLN, baik di sistem kontrol maupun di lapangan, sejak awal terjadinya gangguan.

"Tim teknis kami saat ini sedang melakukan penanganan intensif untuk memulihkan keseluruhan sistem kelistrikan," ujar Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Haris Andika, Kamis (23/4/2026).

Ia menyampaikan bahwa secara paralel dengan proses pemulihan, PLN juga menelusuri sumber penyebab gangguan yang terjadi.

PLN mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Saat ini seluruh personel terus bersiaga dan mengupayakan agar pasokan listrik segera kembali normal," ujarnya.

PLN akan menyampaikan informasi perkembangan proses pemulihan sistem kelistrikan secara berkala melalui aplikasi PLN Mobile dan Contact Center PLN 123.

