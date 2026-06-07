Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jangan Kaget, Rupiah Berpotensi Melemah ke Rp19.000 per Dolar AS 

Anggie Ariesta , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |11:20 WIB
Jangan Kaget, Rupiah Berpotensi Melemah ke Rp19.000 per Dolar AS 
Jangan Kaget, Rupiah Berpotensi Melemah ke Rp19.000 per Dolar AS (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diproyeksikan melemah ke level Rp19.000 per dolar AS. Rupiah masih akan menghadapi badai tekanan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Analis pasar uang, Ibrahim Assuaibi menyatakan, Rupiah bisa saja terjerembab lebih dalam hingga menembus level psikologis baru sebesar Rp19.000 pada akhir Juni 2026 jika spekulasi kenaikan suku bunga The Fed dan konflik global tak kunjung mereda.

"Kemudian untuk Rupiah sendiri dalam satu pekan ke depan itu kemungkinan ditransaksikan di Rp17.950 sampai di Rp18.250. Dan kalau gejolak geopolitik ini masih akan terus berlangsung, kemudian spekulasi The Fed akan mempertahankan suku bunga tinggi dan menaikkan suku bunga, di akhir Juni ini Rupiah kemungkinan besar 99,99 persen itu akan di Rp19.000," kata Ibrahim dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (7/6/2026).

Menurut Ibrahim, pergerakan indeks dolar AS berpotensi mengalami penguatan tajam dalam sepekan ke depan, yang dipicu oleh kombinasi data ekonomi domestik AS yang solid serta ketegangan geopolitik yang kian meruncing.

Secara teknikal, Ibrahim memetakan bahwa indeks mata uang Negeri Paman Sam tersebut akan bergerak kuat di jalur tren naik.

"Mungkin pertama saya lihatin teknikalnya itu terhadap indeks dolar. Indeks dolar ini kemungkinan besar dalam satu pekan ke depan itu akan ditransaksikan di support 99,00, kemudian resisten di 101,00. Artinya apa? Ada kemungkinan indeks dolar ini akan kembali menguat tajam. Ada 2 dolar penguatannya dan ini pasti akan berdampak signifikan terhadap naikkan harga minyak, kemudian melemahnya mata uang rupiah, dan melemahnya harga emas dunia dan logam mulia," ungkap dia.

Faktor utama yang menjadi motor penggerak fluktuasi indeks dolar dan harga komoditas global adalah situasi geopolitik di Timur Tengah yang kian tak terkendali. Menurut Ibrahim, konfrontasi langsung antara Amerika Serikat dan Iran kini tinggal menunggu waktu. Konflik ini pecah menyusul serangan AS terhadap fasilitas radar Iran di Selat Hormuz (Pulau Kesem dan Garuk), yang kemudian dibalas oleh Iran ke pangkalan udara AS di Kuwait dan Uni Emirat Arab.

Di tengah situasi panas tersebut, langkah politik domestik di AS justru menambah bahan bakar. Meskipun Kongres AS yang dikuasai Partai Republik menolak anggaran perang, Presiden Donald Trump justru mencari celah berbahaya dengan berencana menyita aset-aset milik Iran.

"Artinya apa? Bahwa akal dari Trump ini begitu licik ya anggaran dari pemerintah Amerika ditolak kemudian akan menggunakan anggaran dari Iran. Cara satu-satunya berarti Amerika harus melakukan penyerangan secara besar-besaran untuk menguasai Iran. Ini yang membuat penolakan anggaran oleh Kongres sehingga tidak membuat Trump ini menghentikan perang dengan Iran," kata Ibrahim.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/320/3222877/fakta_rupiah-ln2r_large.jpg
7 Fakta Rupiah Anjlok Tembus Rp18.000 per Dolar AS 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/05/320/3222785/rupiah_hari_ini-ZzqS_large.jpg
Rupiah Ditutup Menguat ke Level Rp18.036 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222626/mendag-n0Hs_large.jpg
Rupiah Tembus Rp18.000, Mendag Ungkap Peluang Ekspor RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222570/rupiah_hari_ini-PlHA_large.jpg
Rupiah Ditutup Melemah ke Level Rp18.049 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222566/mendag-JIot_large.png
Rupiah Anjlok Rp18.000, RI-Filipina Sepakati Skema Barter untuk Hindari Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222538/anggota_dpr_ri-Wdhl_large.jpg
Rupiah Tembus Rp18.000, Ini Respons DPR
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement