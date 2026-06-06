BI Gelar Operasi Moneter Jaga Rupiah, Kelola Ulang Kas Pemerintah

Bank Indonesia akan meningkatkan pembayaran bunga atau remunerasi kepada pemerintah. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Bank Indonesia segera mengatur kembali pengelolaan kas pemerintah untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Langkah ini merupakan bagian dari strategi moneter untuk memperkuat nilai tukar rupiah.

Sebagai gantinya, Bank Indonesia akan meningkatkan pembayaran bunga atau remunerasi kepada pemerintah. Operasi moneter ini diharapkan dapat mendukung stabilitas nilai tukar sekaligus menjaga pengelolaan fiskal pemerintah.

"Kita sama-sama menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI. Namun, ada peningkatan remunerasi atau bunga yang dibayarkan BI kepada pemerintah," ujar Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam konferensi pers di Kompleks DPR RI, Sabtu (6/6/2026).

Ia mengatakan saat ini pihaknya masih menghitung ulang besaran bunga yang akan dibayarkan kepada pemerintah dari penempatan kas negara tersebut, dengan tetap mempertimbangkan agar beban bunga pemerintah tetap terkendali.

"Kalau kita tingkatkan remunerasi dari BI kepada pemerintah secara neto, beban bunga pemerintah di fiskal itu adalah suku bunga SBN dikurangi remunerasi BI," tambahnya.

Perry menambahkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan otoritas fiskal, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk meningkatkan daya tarik imbal hasil instrumen keuangan domestik. Ia berharap langkah tersebut dapat mendorong masuknya modal asing kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.

Ia mengatakan kenaikan suku bunga di negara maju telah memicu arus keluar modal (outflow) dari pasar domestik, baik dari pasar saham, Surat Berharga Negara (SBN), maupun Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).