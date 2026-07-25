Menko Zulhas: Cicilan Pertama Kopdes Rp3 Miliar ke Himbara Jatuh Tempo September 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan angsuran pertama pembiayaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dari PT Agrinas Pangan Nusantara kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) jatuh tempo pada September 2026.

"Nanti September akan jatuh tempo pertama ya, untuk angsuran dari Agrinas Pangan kepada Himbara, kan selama ini pinjam. September," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 23 Juli 2026.

Zulhas menjelaskan, sebelum pembayaran, harus dilakukan penyelesaian seluruh proses verifikasi dan validasi.

Hasil verifikasi dan validasi tersebut kemudian disampaikan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai bagian dari persyaratan pencairan.

Setelah proses tersebut rampung, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan melakukan pembayaran kepada Himbara.

"Setelah validasi verifikasi disampaikan dengan BPKP baru bisa dibayar oleh Menteri Keuangan, baru Menteri Keuangan nanti transfer ke Himbara ya. Jatuh tempo September," kata dia.

Menurutnya, pemerintah tengah bekerja menyelesaikan seluruh persyaratan administrasi pada Agustus sehingga pembayaran angsuran pertama dapat dilakukan sebelum jatuh tempo pada September.