Soal Koperasi Boleh Kelola Tambang, Ini Penjelasan Menkop

JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa peluang koperasi untuk mengelola sektor pertambangan, energi, hingga industri pengolahan sebaiknya dimanfaatkan oleh koperasi yang telah lama beroperasi dan memiliki kapasitas usaha memadai, bukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

“Sebaiknya memang bukan koperasi Koperasi Desa kelurahan Merah Putih,” kata Ferry kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurut Ferry, Kementerian Koperasi tidak hanya membina KDMP, tetapi juga ribuan koperasi yang telah eksis di berbagai sektor usaha, mulai dari produksi, distribusi, industri, hingga lembaga keuangan. Koperasi-koperasi tersebut dinilai lebih siap mengelola sektor strategis seperti pertambangan karena memiliki pengalaman dan skala usaha yang lebih besar.

“Kementerian Koperasi itu kan tidak hanya ngurusin Koperasi Desa kelurahan Merah Putih, tapi ada koperasi-koperasi yang existing yang memang selama ini mereka bergerak di sektor produksi, di sektor distribusi, bahkan di sektor industri dan lembaga keuangan gitu,” lanjutnya.

Meski demikian, Ferry menegaskan tidak ada larangan bagi koperasi desa apabila di masa mendatang ingin mengelola usaha pertambangan. Namun, ia menilai sektor tersebut membutuhkan modal, kapasitas, dan tata kelola yang kuat sehingga lebih tepat dijalankan oleh koperasi yang telah berkembang.

“Bisa aja. Sebaiknya memang kalau menurut pendapat kami koperasi yang tidak hanya koperasi desa, koperasi karena size size-nya kan besar, gitu,” ujarnya.