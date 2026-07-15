Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Soal Koperasi Boleh Kelola Tambang, Ini Penjelasan Menkop

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |18:26 WIB
Soal Koperasi Boleh Kelola Tambang, Ini Penjelasan Menkop
Menkop soal Koperasi Kelola Tambang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa peluang koperasi untuk mengelola sektor pertambangan, energi, hingga industri pengolahan sebaiknya dimanfaatkan oleh koperasi yang telah lama beroperasi dan memiliki kapasitas usaha memadai, bukan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP).

“Sebaiknya memang bukan koperasi Koperasi Desa kelurahan Merah Putih,” kata Ferry kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Menurut Ferry, Kementerian Koperasi tidak hanya membina KDMP, tetapi juga ribuan koperasi yang telah eksis di berbagai sektor usaha, mulai dari produksi, distribusi, industri, hingga lembaga keuangan. Koperasi-koperasi tersebut dinilai lebih siap mengelola sektor strategis seperti pertambangan karena memiliki pengalaman dan skala usaha yang lebih besar.

“Kementerian Koperasi itu kan tidak hanya ngurusin Koperasi Desa kelurahan Merah Putih, tapi ada koperasi-koperasi yang existing yang memang selama ini mereka bergerak di sektor produksi, di sektor distribusi, bahkan di sektor industri dan lembaga keuangan gitu,” lanjutnya. 

Meski demikian, Ferry menegaskan tidak ada larangan bagi koperasi desa apabila di masa mendatang ingin mengelola usaha pertambangan. Namun, ia menilai sektor tersebut membutuhkan modal, kapasitas, dan tata kelola yang kuat sehingga lebih tepat dijalankan oleh koperasi yang telah berkembang.

“Bisa aja. Sebaiknya memang kalau menurut pendapat kami koperasi yang tidak hanya koperasi desa, koperasi karena size size-nya kan besar, gitu,” ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230294/menkop_soal_kopdes_melawai-1wRq_large.jpg
Menkop Buka Suara soal Kopdes Melawai Baru Cuan Rp78 Ribu dalam 6 Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230242/menkop_soal_kopdes-uhIs_large.jpg
Menkop Ungkap Skema Koperasi Kelola Kebun Sawit hingga Bangun Pabrik CPO
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/05/320/3228320/menko_zulhas-EMwk_large.jpg
Menko Zulhas Sebut 40.000 Koperasi Merah Putih Beroperasi Oktober 2026 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/320/3222656/koperasi_merah_putih-OI3C_large.jpg
Alfamart Tegaskan Tak Khawatir dengan Kopdes Merah Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217211/kopdes-rbZl_large.jpg
Manajer Kopdes Merah Putih Akan Bersertifikasi BNSP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/08/320/3217168/wamenkop-gAlc_large.jpg
Wamenkop Tepis Isu Orang Titipan pada Rekrutmen Manajer Koperasi Merah Putih
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement