Alfamart Tegaskan Tak Khawatir dengan Kopdes Merah Putih

JAKARTA - PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) atau Alfamart menyatakan tidak khawatir dengan kehadiran program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Perseroan menilai segmen yang dibidik oleh Kopdes Merah Putih berbeda dengan pasar yang selama ini dilayani oleh Alfamart.

Corporate Affair Director Alfamart, Solihin mengatakan, saat ini perusahaan lebih memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan kepada pelanggan, baik melalui jaringan toko fisik maupun layanan digital.

"Kalau kaitan dengan tadi pertanyaan bagaimana dengan Kopdes Merah Putih, kita fokus terhadap peningkatan pelayanan. Karena basis yang sekarang ini kan di luar daripada kita punya offline, kita juga meningkatkan pelayanan dengan secara online. Itu yang kita fokuskan terhadap ini," ujar Solihin dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar pada Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, strategi utama perusahaan saat ini adalah memastikan pengalaman pelanggan terus meningkat di tengah perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan layanan digital.

Solihin menegaskan bahwa manajemen tidak melihat Kopdes Merah Putih sebagai ancaman langsung terhadap bisnis perseroan. Ia menilai kedua entitas memiliki karakteristik pasar yang berbeda.

"Karena kalau ditanya bagaimana pengaruhnya terhadap ini, kita pastikan bahwa saat ini kita fokus terhadap pelayanan, dan kita terus bagaimana manajemen berbicara tentang peningkatan pelayanan. Karena segmennya pasti berbeda, seperti itu," lanjutnya.