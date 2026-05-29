Cara Klaim Promo Diskon Tambah Daya Listrik PLN 50 Persen via PLN Mobile

Cara klaim promo diskon tambah daya listrik PLN 50 persen melalui PLN Mobile. (Foto :Okezone.com)

JAKARTA - Cara klaim promo diskon tambah daya listrik PLN 50 persen melalui PLN Mobile.

PT PLN (Persero) kembali memberikan diskon tambah daya listrik sebesar 50 persen yang berlaku pada Mei hingga Juni 2026. Diskon listrik ini berlaku untuk konsumen satu fasa di semua golongan tarif.

Program diskon tambah daya listrik 50 persen tersebut dilakukan sepenuhnya melalui PLN Mobile.

Berikut cara klaim promo diskon tambah daya listrik PLN 50 persen melalui PLN Mobile:

Bagi pelanggan prabayar, cukup melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token listrik. Sementara itu, pelanggan pascabayar cukup membayar tagihan listrik.

Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan menerima e-voucher diskon tambah daya pada menu “Reward” di PLN Mobile atau melalui email yang terdaftar.

Selanjutnya, pelanggan dapat memasukkan kode e-voucher saat mengajukan permohonan penambahan daya di PLN Mobile. Setelah pembayaran terverifikasi, unit PLN setempat akan segera memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.