HOME FINANCE HOT ISSUE

Blackout Sumatera Berdampak ke 13,1 Juta Pelanggan, 4,8 Juta Masih Padam

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |13:42 WIB
Blackout Sumatera Berdampak ke 13,1 Juta Pelanggan, 4,8 Juta Masih Padam
PT PLN (Persero) melaporkan insiden mati listrik serentak di Pulau Sumatera berdampak pada 13,1 juta pelanggan. (Foto :Okezone.com/PLN)
JAKARTA - PT PLN (Persero) melaporkan insiden mati listrik serentak di Pulau Sumatera berdampak pada 13,1 juta pelanggan. Hingga hari ini pukul 10.00 WIB, sekitar 8,3 juta pelanggan telah berhasil dipulihkan, sementara 4,8 juta pelanggan lainnya masih dalam proses pemulihan.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menjelaskan sejak gangguan terjadi pada Jumat (22/5/2026) sekitar pukul 18.44 WIB, PLN langsung bergerak melakukan pemeriksaan dan pemulihan sistem kelistrikan.

Indikasi awal menunjukkan gangguan dipicu cuaca buruk yang berdampak pada sebagian sistem kelistrikan di Sumatera.

“Gangguan pada ruas transmisi berdampak meluas pada sebagian sistem transmisi Sumatera, mengakibatkan penurunan frekuensi akibat beban berat pembangkit dan memicu efek domino gangguan di sejumlah wilayah,” jelas Darmawan dalam konferensi pers, Sabtu (23/5/2026).

Ia menjelaskan, dalam waktu sekitar dua jam, jaringan transmisi yang terganggu berhasil dipulihkan kembali. Setelah jaringan transmisi pulih, PLN memfokuskan upaya pada pengoperasian kembali pembangkit-pembangkit yang terdampak untuk kemudian diselaraskan dengan sistem transmisi yang telah siap.

