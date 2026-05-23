Dirut PLN Minta Maaf Listrik Padam Massal di Sumatera

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 23 Mei 2026 |09:02 WIB
Dirut PLN Minta Maaf Listrik Padam Massal di Sumatera
Dirut PLN Minta Maaf Listrik Padam Masal di Sumatera (Foto: Dokumentasi PLN)
JAKARTA - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyampaikan permohonan maaf usai listrik padam massal yang terjadi di Pulau Sumatera pada Jumat malam (22/6) pukul 18.44 WIB akibat gangguan kelistrikan.

Darmawan menyampaikan, listrik padam masal tersebut terjadi di Jambi, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh. Berdasarkan indikasi awal, padam  listrik tersebut terjadi akibat adanya ruas transmisi yang mengalami gangguan akibat cuaca buruk.

"Kami sudah mendapatkan arahan dari Kementerian agar terus melakukan berbagai langkah untuk mengoreksi dan memperbaiki sistem kelistrikan Sumatera yang mengalami gangguan ini," ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (23/5/2026).

Darmawan mengatakan, sejak adanya laporan awal terjadi listrik padam massal, pihaknya langsung mengerahkan tim ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan penanganan. Hasilnya dalam waktu kurang lebih 2 jam, seluruh sistem gardu induk dan transmisi sudah bisa dipulihkan.

"Setelah kejadian ini kami langsung mengerahkan seluruh kekuatan tim kami. Pertama adalah kami melakukan assessment apakah ada dampak kerusakan pada gadu induk dan juga sistem transmisi kami. Dan alhamdulillah dalam waktu sekitar 2 jam seluruh sistem gadu induk dan transmisi kami bisa kami pulihkan," sambungnya.

Selain faktor cuaca, Darmawan mengatakan listrik padam massal yang terjadi di wilayah Sumatera ini juga tidak lepas dari dampak bencana banjir bandang beberapa waktu lalu yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sebab bencana tersebut membuat beberapa transmisi tower roboh dan terputus sambungan listriknya.

 

