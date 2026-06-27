6 Fakta Pemadaman Listrik Bergilir Jadi Sorotan, Instruksi Prabowo hingga Kerugian UMKM

JAKARTA - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menyatakan kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai mengalami perbaikan setelah sebelumnya terjadi pemadaman bergilir.

Darmawan mengatakan, sejak Minggu, 21 Juni 2026, sistem kelistrikan Jawa mulai kembali membaik sehingga pemadaman bergilir dapat ditekan secara signifikan. PLN juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang terjadi akibat gangguan pasokan listrik tersebut.

Berikut fakta-fakta pemadaman listrik jadi sorotan yang dirangkum Okezone, Sabtu (27/6/2026).

1. Arahan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar PT PLN (Persero) mempercepat untuk mengatasi persoalan listrik nasional agar tak ada lagi pemadaman seperti yang terjadi di Pulau Jawa dalam beberapa waktu terakhir.

Hal ini diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta.

Bahlil menyampaikan bahwa Presiden menginstruksikan kementerian terkait segera mengambil langkah terukur untuk memastikan pelayanan listrik kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

"Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini," ujar Bahlil dalam keterangannya.