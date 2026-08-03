Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

LNG Bisa Topang Ketahanan Sistem Kelistrikan di RI

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |10:15 WIB
LNG Bisa Topang Ketahanan Sistem Kelistrikan di RI
LNG Bisa Topang Ketahanan Sistem Kelistrikan di RI (Foto: Dokumentasi PLN EPI)
A
A
A

JAKARTA - Ketidakpastian geopolitik dunia menegaskan pentingnya ketahanan energi (energy security) selain energy sustainability dan affordability. Liquefied Natural Gas (LNG) yang bersumber dari dalam negeri dan energi fosil paling bersih akan berperan penting untuk mendukung ketahanan energi dan energi transisi terutama untuk kelistrikan nasional.

Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN (Persero) sekaligus Pelaksana Harian Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) Rakhmad Dewanto mengatakan, pertumbuhan kebutuhan gas didorong oleh meningkatnya konsumsi listrik akibat ekspansi sektor industri, elektrifikasi transportasi, berkembangnya kawasan ekonomi baru, serta meningkatnya kebutuhan pusat data (data center) yang dalam lima tahun mendatang diperkirakan membutuhkan tambahan listrik sekitar 15 gigawatt.

"Permintaan listrik Indonesia akan terus meningkat. Karena itu kita membutuhkan pasokan energi yang aman, andal, dan fleksibel. Dalam konteks tersebut, gas tidak hanya berperan sebagai energi transisi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan sistem kelistrikan nasional," ujar Rakhmad dalam keterangannya, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Menurut Rakhmad, kebutuhan energi primer nasional diproyeksikan meningkat sekitar 2 persen per tahun, sedangkan permintaan listrik tumbuh lebih tinggi, yakni 4,6–5,4 persen per tahun. Kondisi tersebut menuntut ketersediaan pasokan gas dan LNG yang semakin andal untuk menjaga fleksibilitas sistem tenaga listrik di tengah sekaligus mendukung peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan.

Dalam RUPTL 2025-2034, produksi listrik nasional diproyeksikan meningkat dari 304,4 TWh menjadi 584,3 TWh. Pada saat yang sama, porsi pembangkit berbasis batu bara menurun menjadi sekitar 47 persen, sementara kontribusi energi baru terbarukan meningkat hingga 33 persen. Dalam kondisi tersebut, LNG tetap menjadi energi penyeimbang (balancing fuel) yang mampu menjaga keandalan sistem ketika pembangkit berbasis surya maupun angin mengalami fluktuasi.

PLN memproyeksikan kebutuhan gas untuk pembangkit listrik nasional akan tumbuh rata-rata sekitar 4,5 persen per tahun, dari 1.748 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) pada 2026 menjadi hampir 2.490 BBTUD pada 2034. 

Seiring pertumbuhan tersebut, porsi LNG dalam pasokan gas PLN diperkirakan meningkat dari 57 persen menjadi 67 persen, mempertegas peran LNG sebagai tulang punggung keandalan sistem kelistrikan sekaligus penopang transisi energi nasional.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233826/listrik_pln-dE3V_large.jpg
PLN: Listrik Kembali Normal Usai Pemadaman di Jakarta dan Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233818/listrik_pln-oYWx_large.jpg
Listrik Padam di Jakarta, PLN Ungkap Ada Gangguan Suplai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/320/3233806/pemadaman-dplm_large.png
Ada Pemadaman Listrik Hari Ini di Sejumlah Wilayah Jakarta, Begini Penjelasan PLN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/320/3233403/listrik_pln-WdQl_large.jpg
Tarif Listrik PLN Terbaru per 1 Agustus 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/320/3232923/listrik-X6ql_large.png
China Bangun Pabrik Alat Berat Listrik di RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/320/3230204/listrik_pln-9Q5l_large.jpeg
Tarif Listrik Pelanggan PLN Terbaru, Berlaku Juli-September 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement