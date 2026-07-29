China Bangun Pabrik Alat Berat Listrik di RI

JAKARTA - Produsen alat berat asal China, XCMG mengoperasikan pabrik pertamanya di kawasan industri terpadu Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Senin (27/7/2026).

Pabrik ini merupakan yang pertama di luar negeri dan mulai beroperasi dengan memproduksi peralatan energi baru, termasuk wheel loader bertenaga listrik murni XC968-EV.

"Dengan beroperasinya pabrik manufaktur energi baru ini, XCMG Indonesia mewujudkan rantai industri terintegrasi yang mencakup penelitian dan pengembangan, manufaktur, pasokan, penjualan, layanan, serta dukungan pembiayaan," kata Vice President Director XCMG Song Zhike dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Dia menjelaskan, dengan berlandaskan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan, basis manufaktur di Indonesia ini berfokus pada dua arah utama, yaitu substitusi peralatan energi baru dan pengembangan ekonomi sirkular.

Dengan mengandalkan kapabilitas manufaktur lokal, fasilitas ini memasok alat berat listrik dalam skala besar untuk mendukung transformasi rendah karbon di berbagai sektor strategis di Indonesia.

Menurut dia, penyerahan batch pertama produksi peralatan energi baru kali ini merupakan contoh nyata kolaborasi strategis antara XCMG dan Indonesia Weda Bay Industrial Park.