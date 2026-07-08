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RI Ekspor Listrik ke Singapura, Bahlil: Harus Saling Menguntungkan!

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |06:02 WIB
RI Ekspor Listrik ke Singapura, Bahlil: Harus Saling Menguntungkan!
RI Ekspor Listrik ke Singapura, Bahlil: Harus Saling Menguntungkan! (Foto: Setpres)
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JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, rencana ekspor listrik Indonesia ke Singapura masih terkendala soal penentuan harga jual. Sebab harga listrik di Indonesia ditentukan oleh Pemerintah, bukan badan usaha.

Bahlil mengatakan, penetapan harga listrik yang akan dijual ke Singapura harus memberikan keuntungan seimbang bagi Indonesia dan Singapura. Meski perkembangan kerja sama dinilai positif, proses negosiasi belum sepenuhnya selesai.

Bahlil menjelaskan, regulasi di Indonesia menempatkan kewenangan penetapan harga tersebut pada pemerintah. Indonesia menginginkan kesepakatan yang tidak hanya membuka peluang ekspor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang seimbang bagi kedua negara.

"Nah, terkait dengan harga listrik ke Singapura, proses tahapannya berjalan, tetapi kita masih menegosiasikan harga. Regulasi kita memang menempatkan harga itu di pemerintah. Kita ingin ada win-win, saling menguntungkan. Kerja sama itu harus saling menguntungkan kedua pihak. Tinggal di titik itu saja dan saya pikir sebentar lagi akan ada titik temu," ujar Bahlil dalam keterangan resmi, Selasa (7/7/2026).

Ekspor listrik merupakan salah satu dari 26 kesepakatan yang dijalin oleh Pemerintah Indonesia dengan Singapura. Selain sektor energi, pertemuan Indonesia dan Singapura juga membahas berbagai agenda kerja sama bilateral, mulai dari perdagangan, investasi, konektivitas, ekonomi digital, keamanan siber, hingga pertahanan.

 

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