Bantah PHK Massal, Bos Tokopedia Ungkap Buka Lowongan Kerja 100 Posisi

JAKARTA - Manajemen Tokopedia membantah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Perusahaan menegaskan langkah yang dilakukan saat ini merupakan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok-Tokopedia Group. Bahkan, pihaknya tengah membuka rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia

Executive Director of Tokopedia and TikTok Shop Indonesia Stephanie Susilo menegaskan, tidak ada PHK di TikTok maupun Tokopedia Group seperti yang diisukan. Menurutnya, perusahaan hanya melakukan penataan tenaga kerja serta internal mobility untuk menyesuaikan kebutuhan organisasi.

"Tidak ada pemutus hubungan kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang sedang kami lakukan dan internal mobility di dalam TikTok atau Tokopedia Group," kata Stephanie di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2027).

Dia menjelaskan, dalam proses penataan tersebut terdapat karyawan yang memilih mengambil paket kompensasi dan melanjutkan karier di perusahaan lain. Sebagian lainnya dialihkan ke unit usaha lain di bawah grup TikTok-Tokopedia.

"Dalam program penataan ini memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain, atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok-Tokopedia," ucapnya.

Di tengah penataan organisasi tersebut, TikTok-Tokopedia juga masih membuka perekrutan pegawai baru. Stephanie menyebut saat ini perusahaan tengah merekrut lebih dari 100 posisi di Indonesia.

"Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia," tegas Stephanie.