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Dasco Sebut Pemadaman Listrik Tidak Akan Terjadi Lagi di Pekan Ini

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |15:24 WIB
Dasco Sebut Pemadaman Listrik Tidak Akan Terjadi Lagi di Pekan Ini
Dasco (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memberikan sinyal positif jika isu terkait pemadaman listrik secara bergilir di sejumlah daerah, akan selesai pada pekan ini. 

Hal ini disampaikan Dasco saat memberikan sambutan di acara Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Selasa (23/6/2026).

Dasco mulanya menceritakan jika dirinya baru saja menggelar diskusi bersama Kementerian ESDM, PLN, Kejaksaan Agung dan Badan Intelijen Negara (BIN) terkait isu pemadaman listrik bergilir ini.

"Kita urai satu per satu, sehingga insyaallah pemadaman listrik itu tidak akan terjadi lagi di minggu-minggu ini dan minggu ke depan," kata Dasco.

Dasco mengakui jika dampak dari Kondisi global ini sangat luar biasa terasa di dalam Negeri. Hanya saja, ia meyakini semua persoalan yang terjadi bisa dipecahkan masalahnya jika semua pihak kompak.

 

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