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Berapa Gaji Tukang Listrik? Ini Kisarannya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |15:01 WIB
Berapa Gaji Tukang Listrik? Ini Kisarannya
Ilustrasi Berapa Gaji Tukang Listrik? Ini Kisarannya (Foto: PLN)
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JAKARTA - Berapa gaji tukang listrik? Ini kisarannya. Tukang listrik atau teknisi listrik adalah tenaga kerja yang bertanggung jawab memasang, memelihara, dan memperbaiki sistem kelistrikan, baik untuk bangunan perumahan, komersial, maupun industri guna memastikan fungsi dan keamanannya.

Tidak sebatas melakukan instalasi dan perbaikan, mereka juga bertugas mendeteksi adanya potensi masalah dan memastikan keselamatan masyarakat serta kelancaran operasional berbagai fasilitas.

Mereka dilatih untuk menangani berbagai komponen sistem listrik, seperti kabel, sirkuit, stop kontak, 
saklar dan perlengkapan terkait listrik lainnya.

Lalu berapa gajinya? Berikut kisaran gaji tukang listrik seperti dirangkum Okezone, Jakarta, Selasa (23/6/2026):

 

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