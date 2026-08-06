Harga BBM Pertamina Turun Lagi! Cek Pertamax, Turbo hingga Pertalite Hari Ini 6 Agustus 2026

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga resmi menurunkan harga BBM nonsubsidi sejak 1 Agustus 2026. Harga BBM jenis Pertamax, Pertamax Green dan Pertamax Turbo resmi turun.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti tren harga rata-rata harga minyak dunia serta mempertimbangkan nilai tukar rupiah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kitty menambahkan, penyesuaian harga BBM nonsubsidi dilakukan mengikuti ketentuan dan arahan pemerintah dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, serta tetap memperhatikan daya beli masyarakat.

"Langkah ini juga merupakan bagian dari upaya menjaga ketersediaan pasokan BBM nasional agar tetap terjamin bagi masyarakat,” ujar Kitty di Jakarta.

Harga BBM Pertamina Turun