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Ada Pemadaman Listrik Hari Ini di Sejumlah Wilayah Jakarta, Begini Penjelasan PLN

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |07:25 WIB
Ada Pemadaman Listrik Hari Ini di Sejumlah Wilayah Jakarta, Begini Penjelasan PLN
Ada Pemadaman Listrik Hari Ini di Sejumlah Wilayah Jakarta, Begini Penjelasan PLN (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Pemadaman listrik kembali terjadi di beberapa wilayah Jakarta pada hari ini. PT PLN UID Jakarta Raya menjelaskan, penyebab pemadaman listrik karena adanya gangguan suplai listrik

"Terjadi gangguan suplai listrik dari Gandul ke arah Cirendeu pada pukul 04.59 wib yang berdampak di beberapa wilayah Jakarta," kata Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Menurutnya, saat ini PLN fokus lakukan upaya penormalan. Menurut laporan, sudah ada beberapa wilayah yang listriknya kembali normal.

"Saat ini PLN fokus lakukan upaya penormalan dan penyebab kejadian masih dalam penelusuran," katanya.

Dirinya meminta kepada masyarakat untuk mengecek kondisi layanan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile.

"Untuk update kondisi layanan kelistrikan dapat disampaikan melalui aplikasi PLN Mobile dan Contact Center PLN 123," terangnya.

(Dani Jumadil Akhir)

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