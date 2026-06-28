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ESDM Pantau Ketat Pasokan Batu Bara ke Pembangkit Cegah Pemadaman Listrik

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |16:00 WIB
ESDM Pantau Ketat Pasokan Batu Bara ke Pembangkit Cegah Pemadaman Listrik
ESDM Pantau Ketat Pasokan Batu Bara ke Pembangkit Cegah Pemadaman Listrik (Foto: PLN)
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JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memantau ketat pasokan batu bara ke pembangkit listrik untuk menghindari risiko pemadaman bergulir terulang kembali.

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menjelaskan, saat ini sekitar 141 juta metrik ton (MT) batu bara telah diamankan, dari total kebutuhan tahunan sebesar 154 juta MT. Volume ekspor yang sempat ditahan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan operasional PLN. Saat ini, kegiatan ekspor batu bara telah berjalan normal.

"Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator. Seiring dengan membaiknya kondisi pasokan dalam negeri, kegiatan ekspor batu bara kini telah berjalan kembali secara normal," ujar Anggi dalam keterangan resmi, Minggu (28/6/2026).

Selanjutnya, sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas dan mitigasi risiko gangguan pasokan listrik di masa mendatang, proses pengadaan energi primer PLN akan diawasi dengan lebih ketat. 

Proses pengawasan akan melibatkan tim yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta PLN.

 

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