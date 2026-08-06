Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kemenkeu Ambil Alih 60 Persen Saham Whoosh, Kereta Cepat Diperpanjang hingga Surabaya

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |11:21 WIB
Kemenkeu Ambil Alih 60 Persen Saham Whoosh, Kereta Cepat Diperpanjang hingga Surabaya
Kemenkeu Ambil Alih 60 Persen Saham Whoosh, Kereta Cepat Diperpanjang hingga Surabaya (Foto: Kemenkeu)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasan di balik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil alih kepemilikan 60 persen saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh dari konsorsium BUMN, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Pengambilan saham ini ditargetkan rampung pertengahan September 2026.

Menurut Purbaya, China masih tertarik untuk mengembangkan jaringan kereta cepat Whoosh yang saat ini baru sampai Bandung, akan diperpanjang sampai ke Surabaya, Jawa Timur. Pertimbangan itu yang membuat Pemerintah akhirnya mengambil alih sebagian saham Whoosh.

"Ini kan (PT PSBI) 60 persen ke kita, 40 persen masih ada China. Kita tanya di China juga sepertinya mereka masih mau melanjutkan proyek ini, mungkin kita akan perpanjang sampai ke arah Jawa Timur sana," ungkap Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Rabu (5/8/2026).

PT KCIC merupakan perusahaan patungan antara PT PSBI dengan porsi kepemilikan saham 60 persen, dan konsorsium perusahaan perkeretaapian China, melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd yang memegang porsi kepemilikan 40 persen.

Kemenkeu melalui BUMN pembangunan dan pembiayaan, Special Mission Vehicle (SMV), akan mengambil 60 persen kepemilikan saham dari PT PSBI. SMV terdiri dari beberapa PT dan lembaga, antara lain PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), PT PII (Penjaminan Infrastruktur Indonesia), PT SMF (Sarana Multigriya Finansial), LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan), serta LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara).  Whoosh nantinya dikelola melalui unit SMV di bawah Kemenkeu, sehingga tidak akan menjadi beban langsung bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"SMV kan punya untung juga kan, sebagian nanti dialihkan ke situ (beli saham PSBI) keuntungannya. (Whoosh) diserahkan ke kami, KCIC kan punya kita semua nanti perusahaannya," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan nantinya kepemilikan 60 persen saham Whoosh tersebut tidak akan lagi berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau konsorsium PSBI, yang terdiri dari KAI, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk, dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII).

Melainkan, kepemilikan porsi 60 persen saham tersebut akan berada dalam kendali unit SMV di bawah Kemenkeu.

“Di saya, bukan (di bawah KAI),” ujar Purbaya.

Dengan skema tersebut, Purbaya menjelaskan pembiayaan operasional maupun kewajiban KCIC ke depan bakal ditutup dari dividen maupun keuntungan usaha dari SMV di bawah Kemenkeu.

“Nggak, SMV kan punya untung juga kan, sebagian dari situ. Kira-kira begitu gambaran kasarnya,” ujar Purbaya.

Dalam kesempatan ini, Purbaya mengungkapkan bahwa pihak China tetap berminat melanjutkan kerja sama, bahkan Kemenkeu membuka peluang perluasan rute proyek kereta cepat hingga ke Jawa Timur.

“Kan punya dia dikasih semuanya, 60 persen kasih ke kita (Kemenkeu), 40 persen ada yang lain, masih ada Tiongkok di situ kan,” ujar Purbaya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/31/320/3221783/menko_ahy-ufFo_large.jpg
4 Fakta Prabowo Tunjuk AHY Gantikan Luhut sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/320/3218642/kereta_cepat_jakarta_bandung-yGh0_large.jpg
Libur Long Weekend, Penumpang Whoosh Tembus 53 Ribu Orang per Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/320/3214272/kereta_cepat_jakarta_bandung-NtPb_large.jpg
Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh Rp124 Triliun, Rosan: Solusinya Sudah Ada
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3213991/purbaya-tz7I_large.jpg
Purbaya Beri Sinyal KCIC di Bawah Kemenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3213988/purbaya-MW84_large.jpg
Purbaya: Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Rampung, Indonesia Tak Pernah Langgar Janji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211608/kereta_cepat-HAJ4_large.jpg
5 Fakta Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Tuntas hingga Opsi Diambil Alih Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement