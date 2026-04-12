5 Fakta Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Tuntas hingga Opsi Diambil Alih Kemenkeu

JAKARTA - Restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh telah selesai dan akan segera diumumkan kepada publik dalam waktu dekat. Proses penyelesaian telah mencapai tahap final setelah dilakukan pembahasan bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Sementara itu, ada opsi Kereta Cepat Whoosh akan diambil alih oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Skema ini diambil menjadi salah satu opsi yang dibahas pemerintah untuk menyelesaikan masalah Kereta Cepat Whoosh.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta restrukturisasi utang Kereta Cepat Whoosh hingga opsi diambil alih Kemenkeu, Jakarta, Minggu (12/4/2026).

1. Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh

Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan, restrukturisasi utang proyek Kereta Cepat Whoosh telah selesai dan akan segera diumumkan. Hal ini dilakukan setelah rampungnya pembahasan dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Whoosh juga akan segera selesai dengan Pak Menkeu. Mungkin Insyaallah dalam minggu depan, saya dan Pak Menkeu atau minggu depan atau dua minggu lagi akan ketemu dan juga dengan teman-teman wartawan, dengan Pak Menkeu untuk menyampaikan penyelesaian dari Whoosh yang sudah selesai, sudah final ya," kata Dony di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 7 April 2026.

Seluruh kajian terkait restrukturisasi utang telah diselesaikan dan telah dicapai kesepakatan antara pihak terkait. Saat ini, kata dia, proses tinggal memasuki tahap formal seperti penandatanganan dokumen, yang nantinya juga akan diinformasikan secara terbuka.

"Tadi saya berdiskusi dengan Pak Menkeu juga. Dan sudah ada kesepakatannya. Sudah selesai semua kajian dan lain sebagainya. Tinggal kita akan ada proses formalnya ya. Ada signing dan sebagainya. Yang nanti teman-teman wartawan akan diundang," kata dia.

Dony menyatakan pemerintah berfokus pada penyelesaian masalah secara menyeluruh tanpa memperdebatkan penyebab masa lalu. Upaya tersebut diarahkan untuk memperbaiki kesehatan perusahaan BUMN serta memperkuat tata kelola ke depan.

2. Menkeu Purbaya soal Restrukturisasi Utang Whoosh

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan penyelesaian restrukturisasi utang Whoosh telah ditetapkan, namun belum dapat diumumkan secara rinci karena melibatkan berbagai pihak. Dia memastikan seluruh keputusan sudah final dan tinggal menunggu waktu untuk disampaikan kepada publik.

"Pokoknya sudah putus, sudah selesai cuma tinggal formalitasnya tapi kan saya belum bisa umumin karena bukan saya sendiri yang terlibat nanti akan diumumkan tapi sudah clear itu seperti apa nanti pengelolaannya," kata Purbaya.

"Sudah selesai, sudah diputuskan. Nanti diumumkan begitu waktunya, pada saatnya," kata Purbaya.