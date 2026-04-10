Viral Penumpang Tahan Pintu Kereta Cepat Whoosh

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 10 April 2026 |10:23 WIB
Viral Penumpang Tahan Pintu Kereta Cepat Whoosh (Foto: KCIC)
JAKARTA - PT KCIC mengecam tindakan penumpang yang menahan pintu Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh di Stasiun Padalarang pada Selasa 7 April 2026 dengan rute Padalarang-Halim.

Penumpang menahan pintu kereta yang sudah mulai menutup karena menyadari ada barang miliknya yang tertinggal di peron. Tindakan tersebut menyebabkan sensor pada sistem buka tutup pintu otomatis di kereta terganggu. Kejadian tersebut memicu keterlambatan perjalanan Whoosh, jadwal pemberangkatan yang seharusnya pada pukul 07.23 WIB baru dapat dilakukan pada pukul 07.25 WIB. 

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apa pun.

"Kami mengecam tindakan penumpang yang menahan pintu kereta, karena selain melanggar aturan, tindakan tersebut juga sangat berpotensi merusak sarana serta berdampak merugikan ratusan penumpang lain akibat keterlambatan keberangkatan,” ujar Eva dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Setiap rangkaian Whoosh dilengkapi dengan sistem pintu otomatis yang menjadi bagian penting dalam keamanan perjalanan. Tindakan menahan pintu secara paksa menyebabkan sistem penutupan otomatis tidak berfungsi dan berpotensi menimbulkan risiko kerusakan sarana secara jangka panjang.

 

