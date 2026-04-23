Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Skema Pembayaran Utang Kereta Cepat Whoosh Rp124 Triliun, Rosan: Solusinya Sudah Ada

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Kamis, 23 April 2026 |15:35 WIB
Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani memastikan pemerintah sudah memiliki solusi untuk melakukan penyelesaian utang kereta cepat Jakarta - Bandung atau Whoosh.

Seperti diketahui, hasil laporan keuangan tahunan 2022 yang diaudit oleh RSM, proyek kereta cepat Jakarta - Bandung menelan biaya USD7,2 miliar atau setara Rp124 triliun (kurs: Rp17.280). Angka ini mencakup pembengkakan biaya sebesar USD1,21 miliar, dan investasi awal sebesar USD6,06 miliar.

"Waktu itu untuk Whoosh kita sudah meeting oleh pak Menko Infra, Menkeu, dan kami, solusinya sudah ada. Itu akan ditindaklanjuti oleh tim untuk bicara dengan pihak China. Tapi solusinya sudah ada," ujar Rosan saat ditemui di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Kamis (23/4/2026).

Ia optimis penyelesaian utang Whoosh dapat selesai dari hasil komunikasi dengan pihak China. Namun demikian Rosan masih enggan untuk menjelaskan lebih lanjut terkait skema penyelesaian utang yang bakal dilakukan kedepan.

"Skema ini nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Menko Infra lah. Insyaallah ini bisa selesai lah," kata Rosan.

Sekedar informasi tambahan, beban utang whoosh menjadi tekanan berat bagi PT KAI (Persero). Sebab perusahaan ini menjadi pemegang saham mayoritas atas PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), yang harus menanggung beban bunga utang saja sekitar Rp2 triliun per tahun.

Dihubungi secara terpisah, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Toto Pranoto menjelaskan bahwa proyek kereta cepat yang menelan biaya USD7,2 miliar ini sekitar 75 persen merupakan hasil pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan suku bunga sekitar 3,5-4 persen.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3213991/purbaya-tz7I_large.jpg
Purbaya Beri Sinyal KCIC di Bawah Kemenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/320/3213988/purbaya-MW84_large.jpg
Purbaya: Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Rampung, Indonesia Tak Pernah Langgar Janji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211608/kereta_cepat-HAJ4_large.jpg
5 Fakta Restrukturisasi Utang Kereta Cepat Whoosh Tuntas hingga Opsi Diambil Alih Kemenkeu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/10/320/3211628/kcic-inBL_large.jpg
Viral Penumpang Tahan Pintu Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/320/3211146/purbaya-4fzu_large.jpg
Purbaya soal Kemenkeu Ambil Alih Kereta Cepat Whoosh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/320/3209390/kereta_cepat-N9gh_large.jpg
Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tembus 293 Ribu pada Angkutan Lebaran 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement