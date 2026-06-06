5 Negara dengan Utang Terbesar di IMF, Nomor 1 Negara Lionel Messi

5 negara dengan utang terbesar di IMF, nomor 1 negara Lionel Messi. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - 5 negara dengan utang terbesar di IMF, nomor 1 negara Lionel Messi.

International Monetary Fund (IMF) mencatat sejumlah negara masih memiliki utang besar per 1 Juni 2026. Dari daftar tersebut, Argentina menempati posisi teratas sebagai negara dengan kewajiban kredit terbesar kepada IMF.

Argentina tercatat memiliki utang sekitar USD42,55 miliar kepada IMF. Dengan jumlah tersebut, negara yang dijuluki “negara Lionel Messi” itu menjadi debitur terbesar dalam daftar IMF.

Dalam dua dekade terakhir, Argentina beberapa kali bergantung pada pendanaan IMF untuk menjaga stabilitas ekonominya. Pada awal 2000-an, IMF sempat menyalurkan dana sebesar USD88,3 miliar untuk menyelamatkan perekonomian Argentina. Namun pada 2006, di bawah pemerintahan Néstor Kirchner, Argentina melunasi seluruh utang tersebut.

Situasi kembali berulang ketika pemerintahan Mauricio Macri pada 2018 mengajukan dana talangan sebesar USD50 miliar, yang saat itu menjadi salah satu paket penyelamatan terbesar dalam sejarah IMF. Namun, krisis berlanjut hingga Argentina kembali mengajukan pinjaman sebesar USD44 miliar pada 2022.

Kini, di bawah pemerintahan Presiden Javier Milei yang mulai menjabat pada 2023, Argentina menjalankan reformasi ekonomi yang mendapat perhatian IMF. Pemerintah Milei bahkan tengah menjajaki kemungkinan program pinjaman baru tahun ini.

Negara dengan Utang Terbesar ke IMF (per 1 Juni 2026)