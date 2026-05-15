Libur Long Weekend, Penumpang Whoosh Tembus 53 Ribu Orang per Hari

JAKARTA - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat sebanyak 53.000 tiket kereta cepat Whoosh telah terjual selama periode libur panjang Kenaikan Yesus Kristus pada 13–17 Mei 2026.

General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menyebut jumlah tersebut diperkirakan masih akan terus bertambah hingga akhir masa liburan.

“Jumlah penumpang ini akan terus meningkat di besok hari dan sampai momen 'long weekend' berakhir. Masyarakat diimbau untuk segera membeli tiket secara 'online' sebelum tiba di stasiun,” kata Eva dalam keterangan resminya pada Jumat (15/5/2026).

Eva menjelaskan lonjakan penumpang mulai terlihat sejak Rabu (13/5/2026). Pada hari tersebut, okupansi kereta yang berangkat pada sore hingga malam hari mencapai 95 persen, terutama untuk perjalanan dari Jakarta menuju Bandung dan sekitarnya.

“Penumpang didominasi oleh masyarakat yang memanfaatkan waktu libur panjang untuk bepergian, khususnya dari Jakarta menuju Bandung dan sekitarnya untuk berlibur," lanjutnya.

Eva menambahkan, KCIC juga secara bertahap menambah jumlah perjalanan Whoosh untuk memenuhi tingginya permintaan. Sejak pertama kali beroperasi dengan 14 perjalanan per hari, jumlah tersebut kini telah meningkat menjadi 62 perjalanan setiap hari.

"Perjalanan yang singkat, nyaman, serta memiliki ketepatan waktu yang tinggi menjadi nilai tambah kenapa masyarakat memilih Whoosh," kata dia.